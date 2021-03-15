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:"Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu'nda 11 sığınak imha edildi

bilgisine göre kırsalında son 2 günde düzenlenen operasyonlarda imha edilen ve teröristlerce kullanılan sığınak sayısı 11'e yükseldi.

AA
Giriş Tarihi: 15.3.2021 17:13 Son Güncelleme: 15.3.2021 17:14 ABONE OL
Son dakika:Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu'nda 11 sığınak imha edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu" kapsamında kent merkezi kırsalında operasyon düzenledi.

Operasyonda arazi taraması yapan güvenlik güçleri, teröristlerin kullandığı 6 sığınağı tespit etti.

Sığınaklar, içindeki yaşam malzemeleriyle kullanılamaz hale getirildi.

Bölgede, terörist unsuları etkisiz hale getirmek amacıyla havadan ve karadan operasyonlar sürüyor.

Kentte dün aynı operasyon kapsamında Hozat ilçesi kırsalında tespit edilen 5 sığınak imha edilmişti.

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Son dakika:"Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu'nda 11 sığınak imha edildi
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