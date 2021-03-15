Taksim İstiklal Caddesinde havadan karadan denetim

Koronavirüs salgınına karşı mücadele kapsamında İstanbul Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararlar gereği yeni HES uygulaması başlatıldı. Hemen hemen her alanda uygulanan HES zorunluluğu Taksimdeki işyerlerinde de uygulandı.

İstiklal Caddesinde yoğunluğun artması ile birlikte sosyal mesafeyi kontrol amaçlı denetim sıklaştırıldı. İstiklal caddesinde yüzde yetmişlik oranının geçmesi ve sosyal mesafenin azalması ile birlikte giriş çıkışlar denetim altına alındı. Havadan drone ile yapılan denetim sonucunda yoğunluğun artması ile birlikte İstiklal girişi zabıta ve polis ekipleri tarafından kapatıldı. İstiklal caddesindeki yoğunluk azaldığında vatandaşlar kontrollü şekilde caddeye alınmaya başlandı.