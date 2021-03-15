Vali Ali Yerlikaya: Salgına pes ettirmek için HES kodu gösterelim

Koronavirüs salgınına karşı mücadele kapsamında İstanbul Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından 11 Mart'ta yeni kararlar alınmıştı.



Alınan kara göre, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının girişlerinde, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm resmi-özel okul ve kuruluşlara girişlerde, sivil toplum kuruluşlarına girişlerde, kahvehane, kıraathane, internet kafe, berber, nikah salonu, spor salonlarına girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) koduyla girilmesi zorunluluğu getirilmişti.



HES Kodu zorunluluğu ile iş yerlerine girişler sabah saatlerinden itibaren başladı.



Başlayan yeni dönemde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sahaya indi. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptı açıklamada, "Sevgili hemşehrilerim, bugünden itibaren artık;



Tüm kamu kurum ve kuruluşları,



Resmi/özel okullar,



Kahvehane, internet kafe, berber, nikah salonu vb. yerlerin girişlerinde HES kodu zorunlu. Salgına pes ettirmek için HES kodunu gösterelim" ifadelerini kullandı