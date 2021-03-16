Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 ili uyardı! Vaka sayıları artıyor...

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan ve azalan illeri sosyal medya hesabından paylaştı.
VAKA ORANI EN ÇOK ARTAN İLLER
Bakan Koca, paylaşımında, "Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova. En çok azalan illerimiz: Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur. Birlikte tedbirlere uyarak kontrollü normalleşmeye destek olalım." ifadelerini kullandı.
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka oranı en çok artan ve azalan illeri açıkladı | Video
VAKA ORANI EN ÇOK AZALAN İLLER