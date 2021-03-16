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Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 ili uyardı! Vaka sayıları artıyor...
Giriş Tarihi: 16.3.2021 20:25 Son Güncelleme: 16.3.2021 20:27

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 ili uyardı! Vaka sayıları artıyor...

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 ili uyardı! Vaka sayıları artıyor...

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan ve azalan illeri paylaştı. Samsun, , , ve Yalova vaka sayısı en çok artan iller arasında yer alırken; Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur ise vaka sayısı en çok azalan iller arasında yer aldı.

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan ve azalan illeri sosyal medya hesabından paylaştı.

VAKA ORANI EN ÇOK ARTAN İLLER

Bakan Koca, paylaşımında, "Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova. En çok azalan illerimiz: Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur. Birlikte tedbirlere uyarak kontrollü normalleşmeye destek olalım." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka oranı en çok artan ve azalan illeri açıkladı | Video

VAKA ORANI EN ÇOK AZALAN İLLER

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Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 ili uyardı! Vaka sayıları artıyor...
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