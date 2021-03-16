Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 ili uyardı! Vaka sayıları artıyor...

VAKA ORANI EN ÇOK ARTAN İLLER

Bakan Koca, paylaşımında, "Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova. En çok azalan illerimiz: Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur. Birlikte tedbirlere uyarak kontrollü normalleşmeye destek olalım." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka oranı en çok artan ve azalan illeri açıkladı | Video

VAKA ORANI EN ÇOK AZALAN İLLER