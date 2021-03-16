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Başkan Baydilli mesaiye çıktı

Belediye Başkanı Metin Baydilli mesaisine sabah erken saatlerde ve Şenevler Mahallelerinde yaptığı alan gezisiyle başladı. Başkan Baydilli mahallede sokak sokak gezerek sorunları yerinde inceledi ve vatandaşların taleplerini dinledi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 16.3.2021 13:20 ABONE OL
Başkan Baydilli mesaiye çıktı

Sabahın erken saatlerinde mesaisine başlayan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli alan gezileri yaparak sorunları yerinde inceliyor. Başkan Baydilli sabah mesaisine Çankaya ve Şenevler Mahallelerinde başlarken, teknik ekibiyle birlikte sorunları yerinde tespit edip giderilmesi yönünde talimat verdi.

Karaköprü' ye en iyi hizmeti sunmanın çabasında olduklarını dile getiren Başkan Baydilli, ilçedeki her noktaya dokunduklarını ve sorunları yerinde tespit ettiklerini kaydetti.Başkan Baydilli şöyle konuştu: "Başkan yardımcılarımız ve teknik müdürlerimizle birlikte sabah mesaimize erkenden başlayıp Çankaya ve Şenevler mahallelerimizi, sokakları adım adım dolaştık. Buralardaki sorunları yerinde görüp çözümü noktasında çalışma başlatıyoruz.

Bizim tek hedefimiz ve işimiz Karaköprü'yü daha güzel hale getirmek ve vatandaşlarımızın sorunsuz bir şekilde burada yaşamasını sağlamaktır. Bunun için personelimiz değerli bir uğraş veriyor ve gece gündüz çalışıyoruz. Tabi ki ilçemiz sürekli büyüme gösterdiğinden eksiklerimiz olacaktır ama biz bunları kapatmak için çaba gösteriyoruz" diye konuştu. Başkan Baydilli alan gezilerinde esnaf ve vatandaşlarla da sohbet ederken, taleplerini dinleyip not aldı.

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Başkan Baydilli mesaiye çıktı
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