Başkan Ekrem Yüce 2. doz Covid-19 aşısı oldu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında 65 yaş üstü ve riskli meslek gruplarıyla başlayan aşılama sürecinde ikinci faz aşısını da oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen takvim kapsamında daha önce ilk faz aşısı gerçekleştirilen Başkan Yüce 28 gün sonra ikinci faz aşısını da olarak pandemi süreci çalışmalarına devam etti.

Başkan Yüce, "Salgınla mücadelede ilk aşama tedbir, ikinci aşama ise aşı olmak. Bugün biz de 2. faz aşımızı olduk. Hep birlikte bu zor günleri atlatacağız ve el birliğiyle bu hastalığın üstesinden geleceğiz. Ülkemizde aşı takvimi süreci başladı ve sırası gelen herkes iki faz şeklinde aşısını oluyor. Takvim çerçevesinde sırası gelen her vatandaşımızın aşılarını eksiksiz bir şekilde olmalarını istirham ediyorum. En kısa zamanda normal günlere dönmek en büyük temennimiz ve arzumuzdur." dedi.