Başkan Yüce ile Bakan Yardımcısı Tunç Sakarya tarımını konuştu

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç'la Ankara'da görüşen Başkan Ekrem Yüce, Sakarya'nın tarımsal potansiyelini artıracak çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Tarım ve Orman Bakanlığının destek ve himayelerinin çok önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Başkan Ekrem Yüce, Bakan Pakdemirli'ye teşekkürlerini iletti.

Bir dizi programlara katılmak üzere Ankara'ya giden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç'u ziyaret etti. Şehrin tarım projelerinin masaya yatırıldığı görüşmede, Tarım ve Orman Bakanlığının destek ve himayelerinin çok önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Başkan Ekrem Yüce, Bakan Pakdemirli'ye teşekkürlerini iletti.

Başkan Yüce, Sakarya'nın tarım potansiyelini artıracak çalışmalara ağırlık verdiklerini dile getirerek, görüşmenin ardından şu değerlendirmeleri paylaştı: "Tarım şehrimizin en önemli gerçeği. Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal kalkınma hamlelerimizi başlattık. Üreticimize destekler sunan, verimli topraklarımızı nakış nakış işleyen bir çalışma prensibine sahibiz" diye konuştu.

Yüce, "Hamdolsun kenevir başta olmak üzere katma değeri yüksek ürünleri şehrimizde üretiyoruz. Şimdi de Türkiye'de ilk olacak Seracılık Mükemmeliyet Merkezini Sakaryamıza kuruyoruz. Cumhurbaşkanımızın olurlarıyla hayata geçirdiğimiz Sera A.Ş ve Fidan A.Ş ile inşallah şehrimizin tarımsal geleceğine en iyi şekilde katkı sunacağız" dedi.