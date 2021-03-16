Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Başkan Yüce ile Bakan Yardımcısı Tunç Sakarya tarımını konuştu

Başkan Yüce ile Bakan Yardımcısı Tunç Sakarya tarımını konuştu

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç’la ’da görüşen Başkan Ekrem Yüce, Sakarya’nın tarımsal potansiyelini artıracak çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Tarım ve Orman Bakanlığının destek ve himayelerinin çok önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Başkan Ekrem Yüce, Bakan Pakdemirli’ye teşekkürlerini iletti.

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Giriş Tarihi: 16.3.2021 14:10 Son Güncelleme: 16.3.2021 14:10 ABONE OL
Başkan Yüce ile Bakan Yardımcısı Tunç Sakarya tarımını konuştu

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç'la Ankara'da görüşen Başkan Ekrem Yüce, Sakarya'nın tarımsal potansiyelini artıracak çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Tarım ve Orman Bakanlığının destek ve himayelerinin çok önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Başkan Ekrem Yüce, Bakan Pakdemirli'ye teşekkürlerini iletti.

Bir dizi programlara katılmak üzere Ankara'ya giden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç'u ziyaret etti. Şehrin tarım projelerinin masaya yatırıldığı görüşmede, Tarım ve Orman Bakanlığının destek ve himayelerinin çok önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Başkan Ekrem Yüce, Bakan Pakdemirli'ye teşekkürlerini iletti.

Başkan Yüce, Sakarya'nın tarım potansiyelini artıracak çalışmalara ağırlık verdiklerini dile getirerek, görüşmenin ardından şu değerlendirmeleri paylaştı: "Tarım şehrimizin en önemli gerçeği. Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal kalkınma hamlelerimizi başlattık. Üreticimize destekler sunan, verimli topraklarımızı nakış nakış işleyen bir çalışma prensibine sahibiz" diye konuştu.

Yüce, "Hamdolsun kenevir başta olmak üzere katma değeri yüksek ürünleri şehrimizde üretiyoruz. Şimdi de Türkiye'de ilk olacak Seracılık Mükemmeliyet Merkezini Sakaryamıza kuruyoruz. Cumhurbaşkanımızın olurlarıyla hayata geçirdiğimiz Sera A.Ş ve Fidan A.Ş ile inşallah şehrimizin tarımsal geleceğine en iyi şekilde katkı sunacağız" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Yüce ile Bakan Yardımcısı Tunç Sakarya tarımını konuştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA