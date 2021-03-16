Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Bosna Hersek heyeti Ankara'da resmi törenle karşılandı!
Giriş Tarihi: 16.3.2021 16:46

Bosna Hersek heyeti Ankara'da resmi törenle karşılandı!

Bosna Hersek heyeti Ankara'da resmi törenle karşılandı!

Son dakika haberine göre; Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı heyeti Ankara'ya geldi. Resmi törenle karşılanan heyet, Başkan Erdoğan ile başbaşa görüştükten sonra Türk heyeti ile görüşecek. Daha sonra ise ortak basın toplantısı gerçekleştirilecek.

Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ile Konsey üyeleri Zeljko Komsic ve Şefik Caferoviç Ankara'ya geldi. Heyeti Başkan Recep Tayyip Erdoğan askeri törenle karşıladı.

Erdoğan, törenin ardından Külliye'de heyet ile başbaşa kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Başbaşa görüşme sonrası heyetler arası görüşmeye geçilecek. Daha sonra ise anlaşmaların imza töreni yapılacak ve ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Toplantının hemen ardından resmi akşam yemeği yenilecek.

Bosna Hersek heyeti Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
Bosna Hersek heyeti Ankara'da resmi törenle karşılandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA