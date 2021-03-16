Bosna Hersek heyeti Ankara'da resmi törenle karşılandı!

Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ile Konsey üyeleri Zeljko Komsic ve Şefik Caferoviç Ankara'ya geldi. Heyeti Başkan Recep Tayyip Erdoğan askeri törenle karşıladı.
Erdoğan, törenin ardından Külliye'de heyet ile başbaşa kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Başbaşa görüşme sonrası heyetler arası görüşmeye geçilecek. Daha sonra ise anlaşmaların imza töreni yapılacak ve ortak basın toplantısı düzenlenecek.
Toplantının hemen ardından resmi akşam yemeği yenilecek.
Bosna Hersek heyeti Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı | Video