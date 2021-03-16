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Giriş Tarihi: 16.3.2021 16:46

Bosna Hersek heyeti Ankara'da resmi törenle karşılandı!

Son dakika haberine göre; Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı heyeti Ankara'ya geldi. Resmi törenle karşılanan heyet, Başkan Erdoğan ile başbaşa görüştükten sonra Türk heyeti ile görüşecek. Daha sonra ise ortak basın toplantısı gerçekleştirilecek.