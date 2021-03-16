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Çanakkale Zaferi bizler için ayrı bir kıymettedir

MÜSİAD Sakarya Başkanı İsmail Filizfidanoğlu, “Kurtuluş Savaşı’nın öncesinde bizlere bir umut olan, kolaylıkla teslim olmayacağımızı herkese gösteren Çanakkale Zaferimiz bizler için çok ayrı bir kıymettedir” dedi.

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Giriş Tarihi: 16.3.2021 13:18 ABONE OL
Çanakkale Zaferi bizler için ayrı bir kıymettedir

MÜSİAD Sakarya Başkanı İsmail Filizfidanoğlu, "Çanakkale Geçilmez sözünü tarihe binlerce isimsiz şehidimizin kanıyla yazdığımız, tüm Türk halkının kahramanlığının destanı olan Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıldönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Milletimizin birliğinin ve bütünlüğünün en anlamlı simgelerinden biri olan Çanakkale Zaferi; bir azmin, inancın ve adanmışlığın sembolü haline gelmiştir" dedi.

Filizfidanoğlu, " Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nda 'Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı… Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı, Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı' dediği gibi Türk halkı olarak bizlerin görevi; bize bu vatanı vücutlarını düşmana siper ederek bırakmış olan, akabinde düşmanı vatanımızdan püskürtmüş olan atalarımızın mirasını en iyi şekilde korumaktır. Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ebediyete intikal eden kahramanlarımızı ve vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum" diye konuştu.

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Çanakkale Zaferi bizler için ayrı bir kıymettedir
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