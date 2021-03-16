“CHP’li Seçer ve yönetimi hizmete değil, garibanı mağdur etmek için gelmiş”

Performans düşüklüğü adı altında yaklaşık 2 bin 500 kişiyi işten çıkarıp, 3 bine yakın kişiyi işe alan CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e Cumhur İttifakı'nın işten çıkartılan ve mahkeme kararı olmasına rağmen işçilerin, işlerine neden dönmediği sorusuna cevap vermemesine, çıkarılan işçilerden tepki geldi.



Performans düşüklüğü bahanesi ile işten çıkarılan ve davayı kazanmalarına rağmen işe geri dönüşleri yapılmayan işçiler, "CHP'li Vahap Seçer ve yönetimi hizmet için değil, garibanı mağdur etmek için gelmişler" dediler.

Afifah Koca



AFİFAH KOCA "2 ÇOCUĞUMLA AYAKTA DURMAYA ÇALIŞIYORUM"



Koca, "Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresinde Temizlik görevlisi olarak çalışıyordum. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve yönetimi tarafından işten çıkarıldım. Seçimden önce gerçek anlamda, çalışan hiçbir işçinin ekmeği ile oynanmayacağını hususunda şeref ve namus sözünü başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Vahap Seçer verdi. Seçilir seçilmez bize mobbing uygulayarak, performans düşüklüğü gibi asılsız bir nedenle maalesef işimize son verildi. Ben savunmamda da belirttiğim gibi 2 çocuğumla ayakta durmaya çalıştığımı, eşimden ayrı olduğumu, gerçekten maddi manevi bir desteğim bulunmadığını belirtmeme rağmen alay edilircesine işimden kovuldum. Açtığım işe dönüş davamı da kazanmama rağmen, işe alınmadım. Bu memleketin bir çocuğu olarak en önemlisi de bir anne olarak çocuklarımın ve benim hakkımı Vahap Seçer'e asla helal etmiyorum. Vahap Seçer ve onun zihniyetinde olan insanlarında, 8 Mart Dünya Kadılar Gününü kutlamasını ve kadınların yanında bulunduğunu da samimi bulmuyorum. Bu yapılanlar ne akla, ne siyasi anlayışa ne vicdana, ne de insanlığa sığar. İşçiye karşı bu tutum, vicdansızlık ve kendini bilmezliktir, zulümdür. Buradan kendisine soruyorum vicdanen rahat mı ?, Allah'a havale ediyorum. Binlerce işçiyi, eşlerini ve çocuklarını sefalet ve yoksulluğa itti" dedi.

Turgay Salgın



Salgın, "2014 Aralık ayında Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde kongre merkezinde işe başladım. Teknik ekipte ses ışık operatörlüğü yapıyordum. Birçok sayısız programa imza attım işimi yaptım. 1.5 yıl sonra Fen İşleri Daire Başkanlığı'nda Enerji İleri Şube Müdürlüğü'nde görevlendirildim. Orada da verilen görevleri layıkıyla ile yaptım. Mersin'in bir ucundan diğer ucuna çalışmadığım emek harcamadığım nokta yok. Tekrar kongre merkezine gönderildim. İşimi yaptım, lakin 2019 yerel seçimlerinde yönetim değişti. Kemal Kılıçdaroğlu ve Vahap Seçer'in vaatlerinde 'hiç bir işçiyi, hiç bir koşulda çıkarmayacağız' demişlerdi. Fakat göreve geldiklerinde sırf Cumhur İttifakını desteklediğim için ilk olarak sürgün edildim. Mesleğim ve iş kolum olmamasına rağmen Hal Müdürlüğüne gönderildim. Orada kapı kantar görevlisi olarak, yine verilen görevi yaptım. Aldığım maaşı hak etmek için elimden geleni yaptım. Ben yılmadım fakat onlar yılmayacağımı anladılar ki, önce performans düşüklüğü adında savunma istediler, sonra da çağırıp çıkardılar. 1 yılı geçti, mahkemeye verdim. Allah'ın izni devletimizin adaleti ile kazandım. Hala geri almıyorlar. CHP'li belediye yönetimi hizmet için değil, garibanı mağdur etmek için belediyelere aday oluyor. Allah'a havale ediyorum, devletimize güveniyorum" diye konuştu.

Yılmaz Özdemir



Özdemir, "Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde 11.06.2015 yılından bu yana çalışırken, 10.03.2021 itibariyle işten çıkarıldım. Bugüne kadar çalışmış olduğum 6 yıl boyunca verilen her işi layıkıyla yerine getirdim. Hiç bir tartışma veya kavgaya karışmadım. Tutanağım da olmadı. Park Bahçeler biriminde çalışırken Veterinerlik Daire Başkanlığı'na sürüldüm ve 10 gün sonrada aziz mübarek Miraç Kandili'nde de bir yuvanın rızkıyla oynanarak işimden edildim. Bu günde bunun yapılması bir Müslümana yakışmaz" dedi.

Kamil Uzun

"PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ BAHANESİYLE İŞİMDEN EDİLDİM"



İşe dönüş davasını kazanan Kamil Uzun, "2016 Şubat ayında Mersin Büyükşehir Ekmek Fabrikası'nda Gıda Mühendisi - Vardiya Amiri olarak işe başladım. Fabrikanın gerek optimizasyonu gerek ekmek üretiminin iyileştirilmesi hususunda gece gündüz demeden ekibimle birlikte özveri ile çalıştım. Dönemin daire başkanı ve yöneticileri ile fuarlara katılıp fabrika için çalışmalarda bulunduk. Glutensiz ekmek ile ilk araştırma ve üretim konusunda önerilerimi sundum. Seçimden sonra fabrikanın İmar A.Ş'ye geçmesi sebebiyle Hal Müdürlüğü'de görevlendirildim. Orada bana kantar görevlisi olmam istendi. Ben de kantar görevlisi oldum. Şubat 2020 itibariyle performans düşüklüğü bahanesiyle işimden edildim"

Erhan Altınok



"DOKTOR RAPORUMU BİLE GÖRMEZDEN GELDİLER"



Erhan Altınok; "2014 yılında Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne işe girdim. 2019 yerel seçimlerinden sonra CHP belediyeyi devraldıktan sonra hiç anlamadığım bilboard takım işine verildim. Gece gündüz demeden çalıştırıldık, mesailerimiz verilmedi. Daha sonra Hal Müdürlüğü'ne çöp toplamaya verdiler. Sürekli baskı uygulanıyordu. Psikolojik olarak yıpratılıyordum. Tüm izin haklarımı kullandım, belimdeki rahatsızlığı söylememe rağmen ağır iş yaptırıyorlardı. Bende doktor raporu aldım. Fakat iş konusunda hiçbir şey değişmedi. Bende yapılan baskılara dayanamadım. İşe devam edemedim. Beni işten çıkardılar, tazminat verilmedi, işsizlik maaşımı dahi alamadım" dedi.