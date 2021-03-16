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Haberler Gündem Haberleri Dakikalarca inceledi! Katar Emiri Al Sani, Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ'a hayran kaldı
Giriş Tarihi: 16.3.2021 22:03 Son Güncelleme: 16.3.2021 22:11

Dakikalarca inceledi! Emiri , Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı 'a hayran kaldı

Dakikalarca inceledi! Katar Emiri Al Sani, Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ'a hayran kaldı

Emiri Şeyh Temim bin Hamed , beşkent Doha'da Türk şirketlerin de katıldığı güvenlik ve sivil savunma fuarını ziyaret etti. Burada Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı 'a büyük ilgi gösteren Al Sani, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen silahı dakikalarca inceledi ve bilgi aldı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Katar'da Türk şirketlerin de katıldığı bir fuarda, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ULAQ SİDA'ya büyük ilgi gösterdi. ARES Tersane Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Kalafatoğlu'ndan bilgi alan Al Sani, ULAQ'ı dakikalarca inceledi.

Al Sani, başkent Doha'da bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Milipol Qatar Fuarı"na katıldı.

ULAQ'A BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Türk şirketlerin de katıldığı güvenlik ve sivil savunma fuarına ziyaretçi akını gerçekleşirken, Al Sani, Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı (SİDA) ULAQ'a büyük ilgi gösterdi.

KATAR EMİR'İ ULAQ HAKKINDA BİLGİ ALDI

ARES Tersane ve METEKSAN tarafından geliştirilen ULAQ standını ziyaret eden Al Sani, ULAQ hakkında ARES Tersane Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Kalafatoğlu'ndan bilgi aldı.

Türkiye'den Nurol Makina, Desan Tersanesi, Ares Tersanesi ve Yonca-Onuk şirketlerinin katıldığı ve 3 gün sürecek fuara, 17 ülkeden 143 firma katıldı.

ULAQ'IN ÖZELLİKLERİ

ULAQ Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) Su Üstü Harbi (SUH), Asimetrik Harp, Silahlı Eskort, Gemisavar gibi Muharip görevlerin yanında Keşif, Gözetleme, Elektronik Harp, Jamming (Karıştırma), Mayın Avlama, Haberleşme ve İstihbarat görevleri de icra edebilecek. ULAQ operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitli silah ve sistemlerle donatılabilecek.

SİDA, karadan mobil araçlarla yönlendirilebildiği gibi, komuta kontrol merkezlerinden veya fırkateyn gibi yüzer platformlar tarafından da kullanılabilecek. Sadece uzaktan kontrol edilebilen bir platform olarak kalmayacak ULAQ, yapay zeka ve otonom davranış özellikleri ile çağın ilerisinde yeteneklerle donatılabilecek.

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Dakikalarca inceledi! Katar Emiri Al Sani, Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ'a hayran kaldı
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