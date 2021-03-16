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‘Devlet-millet dayanışmasının en güçlü örneğini ortaya koyuyoruz’

Giriş Tarihi: 16.3.2021 ABONE OL
‘Devlet-millet dayanışmasının en güçlü örneğini ortaya koyuyoruz’
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca hazırlanan "Asrın Küresel Salgını- Türkiye'nin Koronavirüsle Başarılı Mücadelesi" adlı kitaba takdim yazısı kaleme aldı. Türkiye olarak modern zamanlarda insanoğlunun karşılaştığı en büyük kriz olan Kovid-19 salgınıyla ilgili son derece önemli bir sınav verdiklerini belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Dünyanın bu çaresiz ve tükenmişlik halinin aksine Türkiye olarak devlet-millet dayanışmasının en güçlü örneğini ortaya koyuyoruz. Çocuk, yaşlı, kadın ve erkek, herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmekte en ufak tereddüt duymuyor. Devlet olarak hiç olmadığımız kadar hızlı ve güçlü bir şekilde dünyaya örnek birçok tedbiri ve desteği uygulamaya koyuyoruz. Milletinin hizmetinde olan Türkiye Cumhuriyet Devleti, gelecek nesillerin atalarıyla gurur duyacakları bir ülke için var gücüyle çalışacaktır. Şu anda Türkiye'de 16 yerli aşı projesini desteklemiş bulunuyoruz ve bunlardan 6 tanesinin faz çalışmasına başlandı. Son aşamasına geldiğimiz aşı çalışmaları neticelendiğinde tıpkı ventilatör ve tıbbi ekipman desteğimizde olduğu gibi bu noktada da dünyaya uzanan yardım eli olacağız." ANKARA

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‘Devlet-millet dayanışmasının en güçlü örneğini ortaya koyuyoruz’
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