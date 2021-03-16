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Evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Giriş Tarihi: 16.3.2021 ABONE OL
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 560. gününde sürüyor. İstanbul'da çalışırken 2 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Remzi için eyleme dahil olan anne Besra Sayar, evlat nöbetini sonuna kadar sürdüreceğini söyledi.
Oğlunu HDP ve PKK'dan istediğini dile getiren Sayar, "Çocuğum gelmeden buradan gitmeyeceğim. Ben de bu anneler gibi burada kalacağım. Acı çekiyorum, uykum gelmiyor, sıkıntı çekiyorum. Remzi, oğlum, kurban olduğum gel, baban hasta, gel evine" diye konuştu.
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Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
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