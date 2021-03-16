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Giriş Tarihi: 17.3.2021 02:47

’da terör örgütü DEAŞ’a operasyon

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a operasyon

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ’a yönelik olarak 11 ilçede yapılan operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

Terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla çalışma yapan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt, Başakşehir ve Bağcılar başta olmak üzere 11 ilçede terör örgütü DEAŞ'a operasyon yaptı. 12 adreste 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyona özel harekat timleri de katıldı.

ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Özel harekat timleri eşliğinde adreslere giren terörle mücadele ekipleri, adreslerde uzun süre arama yaptı. Adreslerde bulunan çok sayıda şüpheli gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.
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İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a operasyon
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