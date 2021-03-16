İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a operasyon

Terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla çalışma yapan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt, Başakşehir ve Bağcılar başta olmak üzere 11 ilçede terör örgütü DEAŞ'a operasyon yaptı. 12 adreste 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyona özel harekat timleri de katıldı.Özel harekat timleri eşliğinde adreslere giren terörle mücadele ekipleri, adreslerde uzun süre arama yaptı. Adreslerde bulunan çok sayıda şüpheli gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.