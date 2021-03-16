İtfaiyeci olabilmek için ter döktüler

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesine alınacak 20 itfaiye eri için başvuran 77 aday sözlü ve bedensel yeterlilik sınavlarına katıldı. İtfaiye Müdürlüğü İstasyonunda gerçekleştirilen mülakatta 77 aday zorlu spor ve sözlü mülakatlarda mücadele verdi. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilecek olan itfaiye eri adaylarının sınavları Covid 19 tedbirleri kapsamında önlemler alınarak yapıldı.

KPSS ŞARTI ARANDI

20 İtfaiye erinin alınacağı, KPSS P93 ve KPSS P94 türünden en az 60 puan alan, Ortaöğretim kurumlarının İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı ve dallarının birinden mezun olan en az B sınıfı sürücü belgesi sahibi, ön-lisans İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programlarından birinden mezun en az C sınıfı sürücü belgesi sahibi ve diğer şartları taşıyan 77 aday başvuruda bulundu.

77 ERKEK 4 KADIN ADAY OLDU

İtfaiye Müdürlüğü binasında yapılan sınavlara katılan 73 erkek ve 4 kadın aday, önce parkurda uygulama sınavından geçti. Adaylar uygulamalı parkurun ardından oluşturulan heyet önünde mülakata alındı. Düzce Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından değerlendirilecek sonuçlar önümüzdeki günlerde açıklanacak.