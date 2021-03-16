Kaldıracaktın niye yaptırdın! Heykel sevdalısı Başkan Atatürk’ün heykelini kaldırdı

Geçtiğimiz aylarda Bilecik'teki Atatürk Parkı'na ayı heykeli yaptırarak gündeme gelen CHP'li Bilecik Belediyesi, 1 ay önce de parka Atatürk ve onu ısıran köpeğin heykelini yaptırmış ve görkemli bir açılış yapmıştı. O heykel, adana henüz 1 ay geçmeden Atatürk'e benzemiyor gerekçesiyle parktan kaldırıldı.

"HAYVAN SEVGİSİNİ AŞILAMAK İÇİN" DEMİŞTİ



Atatürk'ün ve köpeği Foks'un heykelinin açılışının ardından, heykellere harcanan bütçe ile ilgili olarak STK'lardan ve vatandaşlardan gelen tepkilere cevap veren Başkan Şahin, çocuklara hayvan sevgisini aşılamak için bunu yaptırdığını söylemişti. Oysa Atatürk'ün çok sevdiği Foks isimli köpek kendisini ısırmış ve talimat üzerine Atatürk Orman çiftliğine gönderilmişti. Bura da saldırganlığını devam ettiren Foks, Atatürk'ün talimatıyla iğne ile uyutularak öldürülmüştü.