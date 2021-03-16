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Giriş Tarihi: 16.3.2021 16:05

'de uyuşturucudan gözaltına alınan baba ve oğlu adliyede

DHA
Kayseri'de uyuşturucudan gözaltına alınan baba ve oğlu adliyede

'de 1 kilo 85 gram metamfetamin, 5,20 gram esrar, 3,60 gram bonzai ile yakalanarak gözaltına alınan R.Ş. ve oğlu M.Ş, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Kayseri'ye uyuşturucu getirileceği ihbarı yapılan otomobili, Felahiye ilçesinde durdurmak istedi. Ancak R.Ş. ve oğlu M.Ş.'nin içinde bulunduğu otomobil, ekip aracına çarparak yola devam etti. Polisin takip ettiği şüpheliler, bir süre sonra aracı terk edip kaçmaya çalışırken yakalandı.

Otomobilde yapılan aramada 1 kilo 85 gram metamfetamin, 5,20 gram esrar, 3,60 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan baba ve oğlu, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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Kayseri'de uyuşturucudan gözaltına alınan baba ve oğlu adliyede
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