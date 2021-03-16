Kâğıthane Belediyesi’nden iş yerleri tam kapalı olanlara 1000 liralık destek

Kovid-19 salgını nedeniyle iş yerleri tam kapalı olan esnafa Kâğıthane Belediyesi, 1000 liralık maddi yardım yapacağını açıkladı. Kovid-19 salgını nedeni ile esnafa yapılacak 1000 liralık yardım başvurusu için kriterler de belirlendi. Buna göre; Kâğıthane Belediyesi'nin yardımını alabilmesi için esnafın hem kendisinin hem de iş yerinin Kâğıthane ilçesinde olması gerekiyor.

1000 LİRA İÇİN BAŞVURUSU ALINACAK ESNAFLAR



Başvurusu alınacak esnaflar ise şöyle: Kahvehaneler, İnternet kafeler, Düğün salonları, Okul Servisi Şoförleri (Kâğıthane'deki Okullarda çalışanlar), Okul Kantin işletmecileri (Kâğıthane'deki Okulların kantinleri), tam kapalı olduğu için 1000 TL yardım yapılacak.

ESNAFTAN İSTENEN BELGELER NELER?

Başvurular ise Kâğıthane Belediyesi'nin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne yapılıyor. Başvuru için esnaftan bazı belgeler de isteniyor. Bu belgeler arasında iş yeri sahibinin ikametgâhı, vergi levhası fotokopisi, kimlik fotokopisi, işyeri ruhsatı fotokopisi (işyeri ruhsatı olmayan esnaftan ruhsat başvuru belgesi) isteniyor. Ayrıca okul servis şoförleri için ikametgâh ve çalıştığı okuldan 'Okula servis taşımacılığı yaptığına dair yazı', okul kantini işletenler için ikametgâh, çalıştığı okuldan 'kantin işlettiğine dair yazı', işyeri şirkete ait ise 'Ticari Sicil Gazetesi', Vakıfbank hesap numarası (vergi levhasındaki isimle aynı isme ait olacak) isteniyor. Kâğıthane Belediyesi'nin birden fazla iş yeri olan esnaf ise sadece bir işyeri için başvuru yapabileceği uyarısı bulunuyor. 31 Mart 2021 mesai bitimine kadar ise yardım için başvuru yapılabiliyor.