Kırıkkale'de ağaçlar katledildi

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi Gazi İsmail Erkoç Parkı'da yer alan ağaçlar kimliği belirsiz şahıs yada şahıslarca söküldü.

AĞAÇLAR BİZE EMANET



Yahşihan merkezde Gazi İsmail Erkoç Parkı içerisinde yer alan ağaçların bir kısmına kimliği belirsiz şahıs veya şahıslarca zarar verildi. Olayla ilgili olarak açıklama da bulunan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, hiçbir siyasi görüşün bu ağaçlardan daha kıymetli olmadığına dikkat çekerek 'Ağaçlar bizlere tertemiz hava, ciğerlerimize oksijen ve nefestir. Bizler Yahşihan Belediyesi olarak yeşil alanlar oluşturmaya çalışırken kimileri bunlara zarar vermek istiyor. Gazi İsmail Erkoç Parkımıza zarar veren kişi veya kişilerin Belediyemizle yâda şahsımla bir sıkıntısı var ise rica ediyorum gelip bizlerle paylaşsın. Bu şekilde doğaya zarar vermek bizlere yakışmaz.' ifadelerini kullandı.