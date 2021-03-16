Mehmetçik, Eren operasyonları ile teröristlere bu kış göz açtırmadı

Terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Eren Bülbül anısına bölgede başlatılan "Eren operasyonları' ile teröristlere göz açtırılmadı. Kış harekâtı kapsamında yapılan "Eren Lice", "Eren Ağrı Dağı" "Eren Tendürek", "Eren Karlıova-Varto", "Eren Bagok", "Eren Mergelo", "Eren Mercan-Munzur", "Eren Amanoslar", "Eren Kazan-Han Yaylası", "Eren Gabar" ve "Eren Sehi Ormanları" operasyonu ile girilmedik yer bırakmayan komandolar, PKK'ya ağır bir darbe vurdu. Teröristlerin kış aylarında kullandığı ve 'girilemez' dedikleri yerlere havadan indirme yapan özel eğitimli komandolar, kış aylarında PKK'ya son dönemlerin en ağır darbesini vurdu.

İnsansız Hava Aracı (İHA) ve teknolojik cihazların kullanıldığı operasyonlarda, günlerce kar, soğuk demeden arazide kalabilecek şekilde donanımlı ve eğitimli komandolar, bölgeyi didik didik taradı. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin tarafından bizzat koordine edilen Eren operasyonlarıyla çembere alınan teröristlere bu kış göz açtırılmadı.

Yer yer 2 metreyi bulan kar ve eksi 20-25 dereceye kadar düşen soğuk havaya rağmen kararlılıkla devam eden Eren operasyonlarında, bulunan kış sığınakları, mağaralar imha edildi, silah, mühimmat, yaşam malzemeleri ele geçirildi. Son yıllarda yapılan en kapsamlı ve etkili operasyonlarla teröristlerin bölgede sayıları 300'e kadar inerken, ilkbaharda başlaması planlanan yeni operasyonlarla, Türkiye'de terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin büyük oranda ortadan kaldırılması amaçlanıyor.