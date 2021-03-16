Meslek Liseleri pandemi sürecinde örnek oldu

Hatay'a gelen Bakan Yardımcısı Özer'in İskenderun ziyaretinde Belediye Başkanı Fatih Tosyalı da eşlik etti. İl milli eğitim Müdürü Kemal Karahan ile birlikte İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine gelen Milli Eğitim Bakan yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer'i Okul Müdürü Yusuf Yıldırım ve İlçe Milli eğitim Müdürü Kemal Köseoğlu karşıladı.

HERKES KENARA ÇEKİLİRKEN SİZLER SAHAYA İNDİNİZ

Bakan yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer, bu okulun Covid-19 ilk salgın sürecinde Türkiye'de örnek olduğunu belirterek "Öğretmenlerinizi kutluyorum. N95 maske üreten makinelerini yapabilmek herkesin yapabileceği bir şey değil. Hatay'dan covid-19 salgın sürecinde çok güzel haberler aldık. Solunum cihazı, dezenfektan ve diğer üretilenlerden dolayı sizi kutluyorum. Bu süreçte herkes kenara çekilirken, sizler sahaya indiniz, toplumun ihtiyacı olan maske, dezenfekten ürettiniz. Hepinize teşekkür ederim" dedi.

ÜRETİM KAPASİTESİ ARTTI

Okulun atölyelerini gezen Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Özer, meslek liselerinde üretilen deney setlerini alıp, ihtiyacı olan okullara vereceklerini vurgulayarak "Türkiye'de artık Meslek Liselerinin deney setleri artık okul öğretmenleri tarafından yapılıyor. Bakanlık olarak artık sektörle işbirliği içerisinde, tüm eğitim süreçlerini sektörle birlikte dizayn ettiği, öğretmenlerin mesleki işbaşı mesleki gelişim eğitimleri çok güçlü bir şekilde gerçekleştirildiği, üretim kapasitesinin arttığı, bir mesleki eğitime geldik"

İHTİYAÇ DUYULAN MAKİNALAR ÜRETİLEBİLİYOR

"Bir zamanlar üretim kapasitesi küçükken, eğitimde uygulamalı derslerde sıkıntılar yaşarken gelinen noktada artık öğrencilerimiz uygulamalı dersleri gerçek üretim ortamlarında ürettiği gibi, okullarımız ihtiyaç duyulan malzemeleri makinaları, tesisatları da üretebilirler. Aynı zamanda faydalı model, patent, marka ve model kapsamında da gerçekten çok inovatif yaklaşımlarla ürünlerin üretimlerini hem hızlandıracak, hem de farklı versiyonda üretim yapacak şeklide makinaları en hızlı bir şekilde geliştiriyorlar arkadaşlar. Bu süreçte destek veren okul müdürümüze, idarecilerimize, öğretmenlere ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Okulda ürettiğiniz maskeler ve dezenfekteler gerçekten bakanlığımızı çok mutlu etti, bu konuda sizlere Sayın bakanımızın da selamlarını iletiyorum" diye konuştu.

KATKI VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Bakan Yardımcısı, İskenderun Belediye Başkanı ve Milli eğitim camiası daha sonra Okulun tüm atölyelerini ziyaret ederek hem öğretmenlerden hem de öğrencilerden bilgi aldılar.

İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Yıldırım Türkiye'nin lokomotifi olma yolunda çok çalıştıklarını ve çeşitli projeleri ile katkı vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.