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Giriş Tarihi: 16.3.2021 16:14

'nın giriş çıkışına sıkı denetim

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Okmeydanı'nın giriş çıkışına sıkı denetim

İstanbul’da asayiş denetimleri devam ederken İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 'nda geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi. 100 polisin katıldığı denetimlerde Okmeydanı’nın giriş ve çıkışlarında sıkı denetim uygulandı. Denetimlerde araçlar didik didik aranırken, kişilere de üst araması ve GBT sorgusu yapıldı.

Okmeydanı'nda mahallenin giriş çıkışlarını kapatan polis ekipleri asayiş denetimi gerçekleştirdi. Denetime Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekipleri, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, Asayiş Şube ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Denetimleri Şişli Emniyet Müdürü Özay Kayhan yerinde takip etti. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için yapıldığı belirtilen denetimde, semtin tüm giriş çıkışlarında kontrol noktası oluşturuldu.

Sokak girişlerinde durdurulan araçlar didik didik aranırken, kişilere de üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Sokak aralarında da şüpheli kişilere üst araması yapıldı. Yapılan denetimlerde üzerinde uyuşturucu madde bulunan bir kişi gözaltına alındı. Şişli genelinde denetimlerin sıklaştırılması ile suç Oranlarında ciddi bir düşüş yaşandığı kaydedildi.

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Okmeydanı'nın giriş çıkışına sıkı denetim
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