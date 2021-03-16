Önce eşinin, ardından kendi boğazını kesti!

Düzce Osmaniye Mahallesi Tevfik İleri Caddesi üzerinde bulunan apartmanda meydana gelen olayda, 3 çocuk babası Metin Aygün, aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan ve boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşini öldürüp, daha sonra hayatına son verdi.

ÖNCE EŞİNİN SONRA KENDİ BOĞAZINI KESTİ

İddialara göre aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan ve boşanma aşamasında oldukları öğrenilen Metin Aygün ile 3 çocuğunun annesi olan Mediha Aygün, sabaha karşı evde bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Metin Aygün, eline aldığı bıçak ile eşi Mediha Aygün'ün boğazını kesti. Eşinin boğazını kesen Aygün, daha sonra aynı bıçağı kendi boğazına dayayarak hayatına son verdi.

AĞLAYIP BAĞIRARAK YARDIM İSTEDİLER

Olay esnasında gürültüye uyanan çocukları ise anne ve babalarını kanlar içinde görünce şok geçirdi. Ağlayıp bağırarak evin kapısını açan ve çevreden yardım isteyen çocukları duyan Aygün çiftinin komşuları hemen olay yerine gelerek 112 ve polis ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çiftin öldüğünü belirledi.

ÇOCUKLAR KORUMA ALTINDA

Polis olay yerinde incelemelerine devam ederken, Aygün Çifti'nin 16, 8 ve 6 yaşındaki çocukları koruma altına alındı. Olay yerinde yapılan incelemeler sonrası çiftin cenazeleri otopsi için Akçakoca Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.