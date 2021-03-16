Özel tim, gece sızıp teröristi yakaladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütü PKK/ KCK'nın Suriye kolu YPG'nin sözde tugay komutanı terörist İbrahim Babat'ın Suriye'de izine ulaştı. Gece teröristin bulunduğu Suriye'deki alana sızan MİT unsurları, nokta operasyonuyla YPG'nin sözde Şehit Cemşit Tugayı Komutanı "Şeh Guyi" kod adlı İbrahim Babat'ı aracıyla seyir halindeyken sağ olarak yakaladı. Sorgulanan teröristin verdiği bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonlarda örgütün Barış Pınarı Harekatı alanı çevresinde eylem için hazırladığı bombalar da bulundu. Terörist Babat Türkiye'ye getirildi.Terör örgütü PKK'ya 2011'de Şırnak'ın Cizre ilçesinde katılan Babat, Kuzey Irak Haftanin'de örgütün kırsal kadrosunda eğitim aldıktan sonra bir süre Kuzey Irak'taki Zap kampında faaliyet yürüttü. Zap'tan sonra 2017'de Suriye alanına geçen terörist, PKK/ KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin sözde Şehit Cemşit Tugayı Komutanı olarak görevlendirildi. PKK'nın yöneticilerini yakın takipte olan MİT unsurları, teröristin Suriye'de bulunduğu alanı belirledikten sonra harekete geçti.Gece operasyonu ile Suriye alanına sızan MİT operasyon ekibi, Babat'ı aracıyla seyir halindeyken sağ olarak yakaladı. Sorgulanan terörist, Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı alanı çevresinde eylem için hazırlanan PKK'ya ait mühimmatların yerini gösterdi. MİT operasyon ekipleri ile Suriye Milli Ordusu unsurları Barış Pınarı Harekatı alanı çerçevesinde yaptığı çalışmalarda eylemlerde kullanılmak üzere hazırlanmış örgüte ait çok sayıda EYP, mayın, elektrikli fünye gibi malzemeler ele geçirdi.Babat'ın sorgusunda PKK'nın, Suriye-Türkiye sınır hattında yer alan TSK'ya ait karakol ve üslerine yönelik eylem planları da deşifre edildi. Zanlı, MİT operasyon ekibi tarafından sınır hattından Türkiye'ye getirildi. Elleri kelepçelenen terörist, iki Türk bayrağının arasında fotoğraflandı.