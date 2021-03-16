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Giriş Tarihi: 16.3.2021 23:54 Son Güncelleme: 16.3.2021 23:55

'ta korku dolu anlar! Evini ateşe verdi, itfaiye ekiplerini böyle karşıladı

Sivas'ta korku dolu anlar! Evini ateşe verdi, itfaiye ekiplerini böyle karşıladı

'ta yalnız yaşayan ve akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen M.T., evini ateşe verdi. Mahalle sakinlerinin ihbar vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerini bıçakla karşılayan M.T., yaklaşık yarım saat süren çabanın ardından dışarı çıkarılırken, yangın büyümeden söndürüldü.

Sivas'taki olay, saat 18.30 sıralarında Mevlana Mahallesi Sami Aydın Tüneli girişinde bulunan müstakil evde yaşandı. İddiaya göre yalnız yaşayan ve akli dengesi yerinde olmayan M.T., evini ateşe verdi.

EKİPLERİ ELİNDE BIÇAKLA KARŞILADI

Evden dumanlar çıktığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. M.T., kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerini elinde bıçakla karşıladı. Yangına ilk olarak zemin kattaki evin penceresinden müdahale eden itfaiye ekipleri daha sonra olay yerine gelen polisin M.T.'yi uzaklaştırmasıyla içeri girdi.

YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Yaklaşık yarım saat süren çabanın ardından M.T., elindeki bıçağı bırakarak dışarıya çıktı.

Yangın ise itfaiyenin çabasıyla büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, M.T.'yi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

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Sivas'ta korku dolu anlar! Evini ateşe verdi, itfaiye ekiplerini böyle karşıladı
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