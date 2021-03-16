Sivas'ta korku dolu anlar! Evini ateşe verdi, itfaiye ekiplerini böyle karşıladı

EKİPLERİ ELİNDE BIÇAKLA KARŞILADI

Evden dumanlar çıktığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. M.T., kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerini elinde bıçakla karşıladı. Yangına ilk olarak zemin kattaki evin penceresinden müdahale eden itfaiye ekipleri daha sonra olay yerine gelen polisin M.T.'yi uzaklaştırmasıyla içeri girdi.