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| 'de sıcak gelişme: ABD ile ortak yapılacak

: Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD unsurları, 'de ortak çalışabilirliği artırmaya yönelik kapsamlı eğitimler gerçekleştirecek. kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Gemlik bugün Rodos'un güneyinde ABD'nin Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile bir araya gelerek faaliyetlerine başlayacak.

Giriş Tarihi: 16.3.2021 13:04 Son Güncelleme: 16.3.2021 13:22 ABONE OL
Son dakika haberi | Doğu Akdeniz'de sıcak gelişme: ABD ile ortak yapılacak

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Gemlik bugün Rodos'un güneyinde ABD'nin Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile bir araya gelerek faaliyetlerine başlayacak.

Söz konusu görev grubunda bir süre seyir yapacak TCG Gemlik'in ardından 18 Mart'ta Doğu Akdeniz'de genişletilmiş eğitimler gerçekleştirilecek.

ABD ile Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat | Video

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından fırkateynler, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakların katılımıyla Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimleri yapacak.

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Son dakika haberi | Doğu Akdeniz'de sıcak gelişme: ABD ile ortak yapılacak
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