Son dakika: İBB Genel Sekreteri atanan Can Akın Çağlar el altından ballı satışla bir koydu yedi aldı





Aynı sitede 2018'de satışa koyulan ve sitenin arka bölümlerinde yer alan villalar için satış değeri 50 milyon TL olarak emlakçılara verildi. Çağlar'ın villasının hem en önde hem de kapanmaz manzarası olduğu için şerefiye payı da var. İsminin açıklanmasını istemeyen bölgenin en önde gelen emlakçılarına göre villanın şuanki değeri 80 milyon lira.