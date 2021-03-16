Son dakika: Konya'da şizofren hastası dehşet saçtı! Hastaneden kaçıp kız kardeşinin boğazını kesti

Burada psikiyatri servisine yatırılan Bali, kısa süre sonra hastaneden kaçıp eve geldi. Evde yalnız olan Buhari İmam Hatip Lisesi 1. sınıf öğrencisi kız kardeşi Yağmur Bali ile tartışan Soner Bali, kardeşinin boğazını kesip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü.