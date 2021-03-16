Son dakika: Konya'da şizofren hastası dehşet saçtı! Hastaneden kaçıp kız kardeşinin boğazını kesti

Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesinde meydana geldi. Şizofren hastalığı nedeniyle yüzde 55 oranında raporu bulunan Soner Bali, ailesinin isteği üzerine gündüz saatlerinde ambulans ve polis eşliğinde Konya Şehir Hastanesine götürüldü.
Burada psikiyatri servisine yatırılan Bali, kısa süre sonra hastaneden kaçıp eve geldi. Evde yalnız olan Buhari İmam Hatip Lisesi 1. sınıf öğrencisi kız kardeşi Yağmur Bali ile tartışan Soner Bali, kardeşinin boğazını kesip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü.
ÇİLİNGİRLE EVE GİREN POLİS GENÇ KIZIN CESEDİNİ BULDU
Yağmur Bali'nin annesi ve ablası akşam saatlerinde eve geldiklerinde kapının kilitli olduğunu gördü. Yağmur Bali'ye de telefonla ulaşamayan aile yakınları polisi arayarak yardım istedi. Çilingir yardımıyla eve giren polis, genç kızın kanlar içerisindeki cansız bedeniyle karşılaştı.
DAHA ÖNCEDE KIZ KARDEŞİNİ DÖVÜYORMUŞ
Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, evin yakınlarında şüpheli Soner Bali'yi gördü. Bali, suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Yapılan incelemeler sonucu Bali'nin daha öncede kız kardeşine şiddet uyguladığını tespit edildi. Ölüm haberini alan genç kızın yakınları ise sinir krizi geçirdi. Soruşturma sürüyor.