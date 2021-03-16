Son dakika: Koronavirüs risk haritasında "yüksek risk" grubuna girdi! Vali'den flaş çağrı

Son dakika haberleri... Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, valiliğin sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda, kentin orta riskten yüksek risk grubuna geçtiğini belirterek, "Yurt dışından ya da il dışından geldiyseniz kendimizi evde bir süre izole edelim." uyarısında bulundu.
Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan
"VAKA SAYILARINDAKİ ARTIŞIN DEVAM ETMESİ DURUMUNDA..."
Vali Özkan mesajında, vatandaşlara Kovid-19 kurallarına uyması konusunda çağrıda bulundu. Sağlık Bakanlığınca açıklanan koronavirüs risk haritasında Tunceli'nin orta riskten, yüksek risk grubuna geçtiğini hatırlatan Özkan, şunları kaydetti:
"Vaka sayılarındaki artışımızın devam etmesi durumunda çok yüksek risk grubuna girmemiz kaçınılmazdır. Hep birlikte vaka sayılarındaki artışın önüne geçmezsek kısıtlama günlerine geri dönmemiz, işyerlerimizin kapanması, çocuklarımızın okullarından ayrı kalması kaçınılmazdır. Kıymetli hemşehrilerimiz, Kovid-19 illetini ancak birlikte yenebiliriz."
"İL DIŞI SEYAHATLERİ ERTELEYELİM"
Özkan, vatandaşların gerekmedikçe il dışına seyahatlerini ertelemesi gerektiğini belirterek, "Yurt dışından ya da il dışından geldiyseniz kendimizi evde bir süre izole edelim. Buluşmaları güzel günlere erteleyelim. Aşı sıramız geldiğinde aşımızı olalım." ifadelerini kullandı.