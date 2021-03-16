Son dakika: Koronavirüs risk haritasında "yüksek risk" grubuna girdi! Vali'den flaş çağrı

"Vaka sayılarındaki artışımızın devam etmesi durumunda çok yüksek risk grubuna girmemiz kaçınılmazdır. Hep birlikte vaka sayılarındaki artışın önüne geçmezsek kısıtlama günlerine geri dönmemiz, işyerlerimizin kapanması, çocuklarımızın okullarından ayrı kalması kaçınılmazdır. Kıymetli hemşehrilerimiz, Kovid-19 illetini ancak birlikte yenebiliriz."