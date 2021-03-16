Son dakika: Koronavirüse diz çöktürecek yeni yöntem! Milisaniye içinde yok etti

Son dakika haberleri: İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2 milyon 677 binden fazla insan yaşamını yitirdi, 121 binden fazla insan ölümcül salgına yakalandı. Koronavirüs salgınına karşı birçok ülkede aşılama çalışmaları başlerken, ABD'de yapılan yeni araştırmanın sonuçları tüm dünyaya umut olacak.
VİRÜSÜN SİVRİ UÇLARININ ÇÖKMESİNE YOL AÇIYOR
The Explorist internet sitesinde yayımlanan, Massachusetts Institute of Technology (MIT) uzmanları tarafından yapılan araştırmada, tıbbi görüntüleme frekanslarındaki ultrason dalgalarının ve titreşimlerinin, diğer virüsler gibi küre şeklinde olan ve yüzeylerinde hücrelere takılan sivri uçlar bulunan Kovid-19'un sahip olduğu bu uçların çökmesine ve yırtılmasına yol açabileceği belirtildi.
MİLİSANİYE İÇİNDE YOK ETTİ
Ultrason titreşimlerinin tıbbi görüntülemede kullanılan frekanslar dahilinde olması gerektiği belirtilen araştırmada bilim insanları, virüsün bir dizi ultrason frekansındaki titreşimlere tepkisini modellemek için bilgisayar simülasyonları kullandı.
Çalışmada, virüsün havada ve sudaki simülasyonlarında, 25 ila 100 megahertz aralığındaki titreşimlerin, virüsün kabuğunu ve sivri uçlarını bir milisaniye içinde çökertmeye ve çatlatmaya başladığı belirlendi.
Araştırma ekibinden MIT'de uygulamalı mekanik profesörü Tomasz Wierzbicki açıklamasında, "Ultrason uyarımı altında koronavirüsün kabuğunun ve sivri uçlarının titreşeceğini, bu titreşimin çokluğu nedeniyle virüsün belirli kısımlarını kırabilecek yükler oluşturacağını kanıtladık. Sonuçta bu titreşimler ve dalgalar, virüsün dış kabuğuna ve uçlarına gözle görülür, muhtemelen içindeki RNA'ya ise gözle görülemeyecek hasarlar verir. Umudumuz, araştırmamızın disiplinler arası bir tartışmayı başlatmasıdır." ifadelerini kullandı.
İLK İPUCU OLABİLİR
Araştırmayı yapan bilim insanları, sonuçların başlangıç niteliğinde olduğunu ve virüsün fiziksel özellikleriyle ilgili sınırlı veriye dayandığını belirtti. Bununla birlikte çalışmadan elde ettikleri bulguların, Kovid-19 için olası bir ultrason temelli tedavinin ilk ipucu olabileceğini kaydetti.