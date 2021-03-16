Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması! Tablo paylaşarak hedefi duyurdu...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Selçuk, 15 Şubat'ta başlayan ve 1 Mart'ta hız kazanan kademeli yüz yüze eğitim sonrasında yeni hedefin okulların tamamen açık kaldığı, güvenli bir ortam olduğunu ifade etti. Selçuk, sorumluluğun herkese ait olduğunun altını çizdi. İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklaması...