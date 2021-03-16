Telefon dolandırıcılarından FETÖ tehdidiyle 5 milyonluk vurgun

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri son günlerde artan kendini kamu görevlisi olarak tanıtıp, telefonla aradıkları yaşlı ve tek yaşayan kişileri çeşitli yollarla korkutarak dolandıran zanlılara yönelik inceleme başlattı. Ekipler, Ankara'da 7 kişiyi telefon üzerinden farklı yollarla dolandıran 8 kişilik çetenin izine ulaştı. Suç örgütünün liderleri A.T. ile E.Ç.'nin kullandığı farklı yöntemlerle insanları nasıl dolandırdıkları ortaya çıktı.





"ADINIZ FETÖ/PKK SORUŞTURMASINDA GEÇİYOR"



Telefon dolandırıcıları özellikle yaşlı ve tek başına yaşayan kişileri hedef aldıkları görüldü. Kendilerini, polis, hakim, savcı, komiser, başkomiser, emniyet müdürü olarak tanıtan dolandırıcılar telefonla ulaştıkları kişilere "FETÖ-PKK terör soruşturmasında sizin ve çocuklarınızın adı geçiyor" denilerek korkuttu. Ardından mal varlığınız FETÖ'ye aktarılacak bunun için banka hesabında bulunan paraların "Seri numaraları alınması için de paralarınızı bize teslim etmeniz gerek" denildi. Korku ve paniğe kapılan kişiler hesaplarında bulunan ne kadar para varsa çekip eve döndü. Telefon ile görüşmeyi bir an olsun bırakmayan dolandırıcılar, eve gönderdikleri çete üyelerine parayı vermelerini sağladı.



"KUYUMCU SOYULDU KİMLİĞİNİZ SOYGUN YERİNDE BULUNDU"



Zanlıların kullandığı etkili yöntemlerden arasında "kuyumcu soyuldu" senaryosu yer aldı. Telefon ile irtibata geçen dolandırıcılar kendini kamu görevlisi olarak tanıtarak kişilerin bilgilerini aldı. Telefonla görüştüğü kişinin tek ve yaşlı olduğunu anlamasının ardından "kuyumcu soygunu gerçekleşti ve soyguncu kaçarken size ait kimlik kartını düşürdü" denildi. Korkuyla paniğe kapılan yaşlılara "evinizde bulunan bütün ziynet eşyalarını incelenmek üzere bize vermelisiniz, soruşturma sonrasında Cumhuriyet Savcılığınca ziynet eşyalarınız size geri verilecektir" denildi. İkna olan kişiler evlerine gelen dolandırıcılara kendi elleriyle ziynet eşyalarını teslim etti.





8 KİŞİLİK ŞEBEKE ÇÖKERTİLDİ



Ankara Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda operasyon için düğmeye bastı. Zanlıların Ankara, Şanlıurfa ve Adana'daki belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, çete liderleri A.T. ve E.Ç.'nin de aralarında bulunduğu B.Y., İ.B., A.D., A.A., H.B., A.Ç. gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise 7 kişiden dolandırdıkları çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi. Ele geçirilen para ve ziynet eşyaları sahiplerine teslim edildi.



YAŞLILARI HEDEF ALARAK 5 MİLYON TL'LİK VURGUN



Yaşlı kişileri tehdit ederek korkmalarını sağlayan çete üyelerinin yaklaşık 5 milyon TL'lik vurgun yaptığı tespit edildi. Zanlıları paraları aldıktan sonra yolda yürüme anları çevredeki güvenlik kameralarına da yansındı. 8 kişilik çete üyelerinin sorgusu emniyette sürüyor.