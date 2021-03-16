Tugay Adak’a ölümü reva görenler Enver Aysever’e para akıttı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde üyesi olduğu CHP'nin bayraklarını asarken geçirdiği kaza neticesinde bir gözünü kaybeden ve kendisine verilen iş sözlerinin tutulmaması üzerine intihar eden Tugay Adak'a (28) yapılan vefasızlık, herkesi çileden çıkarmıştı. Gencecik bir hayatın yok olmasına göz yuman CHP yönetiminin gazeteci-yazar Enver Aysever'e milyonlar akıtması ise kamuoyunun vicdanını yaraladı.SABAH'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından okuryazarlık kursu için Aysever'e 238 bin 500 lira vereceğine dair ihale yapıldığı haberi tartışma konusu oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tepkiler üzerine ihalenin iptal edilmesi talimatı verdi.Aysever'in, İzmir'den Bursa'ya, Mersin'den İstanbul'a birçok farklı belediyede; Yazı Akademisi, Aykırı Okuryazarlık Atölyesi, Edebiyat Buluşmaları adı altında eğitim verdiği ortaya çıktı. Aysever ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın Mudanya Belediyesi, İstanbul'un Şişli Belediyesi ve Ataşehir Belediyesi'nde birçok atölye çalışması ve söyleşi gerçekleştirdi.Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın düzenlediği "Enver Aysever ile Aykırı Okuryazarlık Atölyesi" geçen yıl gerçekleştirildi.Online atölyede, 25 kişilik gruplara 3 kur şeklinde eğitim verildi. Her ayın son hafta sonu yapılan 4'er saatlik atölyeler toplam 24 saat sürdü. Yaşanan olaydan sonra söz konusu haberin bulunduğu sitedeki görsellere ulaşılamaması da dikkat çekti. Aysever, Mudanya Belediyesi'nin projelendirdiği "Mudanya Akademi"nin etkinliğinde de eğitim verdi. Düzenlenen atölyenin 4 hafta sürdüğü ve Aysever'in her ay farklı bir grupla okuma ve yazma üzerine çalışmalar gerçekleştirdiği öğrenildi.İzmir, Mersin ve Bursa'da kazandıkları yetmeyen Aysever, İstanbul'daki iki belediyede de çeşitli eğitimler verdi. Şişli Belediyesi tarafından 15 Şubat 2020'de gerçekleştirilen Edebiyat Buluşmaları'na Aysever konuk olarak alındı. Etkinlik, Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde yapıldı. Öte yandan Aysever, iki yıl önce Ataşehir Belediyesi'nde tiyatro festivalı kapsamında bir gösteri yaptığı öğrenildi. Söz konusu etkinlik 2018 yılında Neşet Ertaş Kültürevi'nde düzenlendi.