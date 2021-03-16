Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Tunceli, orta riskten yüksek risk kategorisine geçti
Giriş Tarihi: 16.3.2021 16:12

, orta riskten yüksek risk kategorisine geçti

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Tunceli, orta riskten yüksek risk kategorisine geçti

Valisi Mehmet Ali Özkan, kentin vaka sayısı bakımından orta risk grubu olan sarı kategoriden yüksek risk grubu olan turuncu kategoriye girdiğini söyledi. Özkan, artışın devam etmesi halinde çok yüksek risk grubu olan kırmızı kategoriye girmenin kaçınılmaz olacağını belirtti.

Konuya ilişkin valiliğin sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Mehmet Ali Özkan, "Maalesef Sağlık Bakanlığımızın açıklamış olduğu haritada orta risk grubundan (sarı kategori) yüksek risk grubuna (turuncu kategori) girdiğimiz görülmektedir. Vaka sayılarındaki artışımızın devam etmesi durumunda çok yüksek risk grubuna (kırmızı kategori) girmemiz kaçınılmaz olacaktır!

Hep birlikte vaka sayılarındaki artışın önüne geçmezsek kısıtlama günlerine geri dönmemiz, işyerlerimizin kapanması, çocuklarımızın okullarından ayrı kalması kaçınılmazdır.

Kıymetli hemşehrilerimiz, Covid-19 illetini ancak birlikte yenebiliriz! Lütfen il dışı seyahatlerimizi erteleyelim! Yurt dışından ya da il dışından geldiyseniz kendimizi evde bir süre izole edelim! Buluşmaları güzel günlere erteleyelim! Aşı sıramız geldiğinde aşımızı olalım!" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tunceli, orta riskten yüksek risk kategorisine geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA