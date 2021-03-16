Tunceli, orta riskten yüksek risk kategorisine geçti

Konuya ilişkin valiliğin sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Mehmet Ali Özkan, "Maalesef Sağlık Bakanlığımızın açıklamış olduğu haritada orta risk grubundan (sarı kategori) yüksek risk grubuna (turuncu kategori) girdiğimiz görülmektedir. Vaka sayılarındaki artışımızın devam etmesi durumunda çok yüksek risk grubuna (kırmızı kategori) girmemiz kaçınılmaz olacaktır!

Hep birlikte vaka sayılarındaki artışın önüne geçmezsek kısıtlama günlerine geri dönmemiz, işyerlerimizin kapanması, çocuklarımızın okullarından ayrı kalması kaçınılmazdır.

Kıymetli hemşehrilerimiz, Covid-19 illetini ancak birlikte yenebiliriz! Lütfen il dışı seyahatlerimizi erteleyelim! Yurt dışından ya da il dışından geldiyseniz kendimizi evde bir süre izole edelim! Buluşmaları güzel günlere erteleyelim! Aşı sıramız geldiğinde aşımızı olalım!" dedi.