Van'da tefecilere operasyon

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Van'ın Erciş ilçesinde Tefecilik suçunu işledikleri tespit edilen 6 şüpheli şahsa yönelik 16 Kasım 2020 tarihinde çalışma başlatıldı.

Soruşturma esnasında bugüne kadar yaklaşık 40 civarında vatandaşın şüpheliler tarafından açık faiz oranları ile borçlandırıldıkları tespit eden güvenlik güçleri, arama ve gözaltı işlemi sonucu soruşturmaya konu şüpheli mağdur sayısının artabileceği ddeğerlendirildi.

Tefecilik suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma ve Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Jandarma Suç Araştırma ve İstihbarat birimleri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 16 Mart 2021 günü saat 06:00'dan itibaren Van'ın Erciş ilçesinde 6 şüpheli şahsa yönelik 7 adreste yapılan eş zamanlı operasyonda arama ve gözaltı faaliyeti yapıldı.

Operasyon icra edilen adreslerde yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 66 fişek, farklı kişiler adına düzenlenmiş 11 senet, 31 boş senet, 4 suçlamalarla ilgili çeşitli belgeler (sözleşme, not kağıtları, alacak/verecek miktarları elde edilen kârlar ) ele geçirildi.

Operasyonda D.Ç., T.,P. B.T., M.A., K.Ç., ve, T.P. isimli (6) şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, şüpheli şahısların jandarmadaki işlemleri sürüyor.