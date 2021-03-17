Son dakika: 15 Temmuz'da AK Parti İl Başkanlığını işgal etmeye çalışmıştı... Adana’da yakalandı

Son dakika gelişmesi... İstanbul 52. Motorlu Piyade Tümen Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Hüreyre Can Çatal FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi gecesi AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın beraberindekileri ile birlikte işgal etmeye kalkıştı. FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Silivri 1 Nolu L Tipi Ceza infaz Kurumunda tutuklu iken mahkeme tarafından tahliye edildi. Ancak Çatal'a 2020 yılı Temmuz ayında İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan yakalama kararı çıkartıldı.

Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Hüreyre Can Çatal'ın Adana'da bulunduğu bilgisine ulaştı. Şahsın adresini tespit eden ekipler 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan zanlıyı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çatal, adliyeye sevk edildi.