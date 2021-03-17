Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: 15 Temmuz'da AK Parti İl Başkanlığını işgal etmeye çalışmıştı... Adana’da yakalandı
Giriş Tarihi: 17.3.2021 09:57 Son Güncelleme: 17.3.2021 10:10

Son dakika: 15 Temmuz'da AK Parti İl Başkanlığını işgal etmeye çalışmıştı... ’da yakalandı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Son dakika: 15 Temmuz'da AK Parti İl Başkanlığını işgal etmeye çalışmıştı... Adana’da yakalandı

Son dakika: gecesi ’nı işgal etmeye çalışanlar arasında bulunan ve 24. Ağır Ceza Mahkemesince “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçundan hakkında yakalama kararı bulunan uzman çavuş , ’da yakalandı.

Son dakika gelişmesi... İstanbul 52. Motorlu Piyade Tümen Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Hüreyre Can Çatal FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi gecesi AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın beraberindekileri ile birlikte işgal etmeye kalkıştı. FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Silivri 1 Nolu L Tipi Ceza infaz Kurumunda tutuklu iken mahkeme tarafından tahliye edildi. Ancak Çatal'a 2020 yılı Temmuz ayında İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan yakalama kararı çıkartıldı.

Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Hüreyre Can Çatal'ın Adana'da bulunduğu bilgisine ulaştı. Şahsın adresini tespit eden ekipler 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan zanlıyı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çatal, adliyeye sevk edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: 15 Temmuz'da AK Parti İl Başkanlığını işgal etmeye çalışmıştı... Adana’da yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA