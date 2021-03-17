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Giriş Tarihi: 17.3.2021 19:41 Son Güncelleme: 17.3.2021 19:51

4 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

4 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, "İkna çalışması sonucu, 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu" açıklamasında bulundu

İçişleri Bakanlığınca ikna çalışması sonucunda 4 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 4 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Örgüt mensuplarının 2014 ve 2019 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirlendi.

Böylelikle bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olanların sayısı 35'e ulaştı.

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4 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
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