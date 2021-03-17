Artan vakalardan sonra 8 bin kişi denetime çıktı

Gaziantep Valisi Davut Gül kentte yükselen KOVID-19 rakamlarının yeniden düşmesinin alınacak kişisel tedbirlere bağlı olduğu söyledi. Gaziantep genelinde 8 bin kişinin katılımıyla yapılan korona virüs önlemleri denetimine katılan Vali Gül tarihi Gaziantep kalesi civarındaki esnafı ziyaret ederek tedbirler hakkında bilgi verdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Dinamik Denetim" modeli kapsamında yapılan denetimlere Vali Davut Gül ile birlikte Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan da katıldı. Vali Gül, esnafı ziyaret edip bilgiler verdiği denetimlere il genelinde 8 bin kişini katıldığını açıkladı.

Geçen ay Gaziantep'te vaka sayılarının yüz bin 27 seviyesine kadar düştüğünü anımsatan Vali Gül, "Tedbirlere uyulunca vaka sayıları hızla düşüyor. Tersi durumda ise hızla artıyor. Bir ay içinde 27'den 67'lere kadar çıktı. Kurallara uyduğumuzda bir hafta, on gün içerisinde çok çabuk eski rakamlara dönebiliriz. Bu da kişisel tedbire bağlıdır. Koronavirüsün etkisini kaybetmesi belli bir zaman alacak. Hayatın devam etmesi gerekiyor. Her şeyi kararında ve kontrollü yapacağız. Vatandaşlara da bunu hatırlatıyoruz" dedi.