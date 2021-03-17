Avukat cinayetine meslektaş tepkisi! Hacizlere avukatlar katılmasın

Gebze, Sultan Orhan Mahallesi 1113 Sokak'ta meydana gelen olayda, Y.Y. isimli kişi, haciz işlemleri için evine gelen İstanbul Barosuna kayıtlı avukat Ersin Arslan ve haciz memurlarına saldırmıştı. Y.Y.'nin tabancayla göğsüne ateş ettiği avukat Arslan, yaşamını yitirmişti.

Avukat cinayetine meslektaş tepkisi | Video





Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başta olmak üzere hukukçular saldırıyı kınamıştı.



Avukat Ersin Arslan için bütün baroların imzası ile oluşan bildiriler yayınlandı. Saat 14.00'de avukatlar, bulundukları adliyede bir dakikalık saygı duruşuna davet edildi. İstanbul Adliyesinde de avukatlar saat 14.00 olduğunda bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

DURUŞMALARA SİYAH KURDELA İLE GİRECEKLER

Avukatlar, bir hafta boyunca cübbelerine takacakları siyah kurdele ile duruşmalara gireceklerini açıkladı. Baroların yarın ortak gazete ilanı ile kamuoyuna sesleneceği, İstanbul Barosunun da cuma günü mahkemelere mazeret dilekçeleri verip gün boyunca duruşmalara girilmemesi yönünde tavsiye kararı aldıkları belirtildi.

HACİZLERE SADECE POLİS VE MEMUR KATILSIN

İstanbul Barosu avukatlarından Murat Yıldız, "Biz bir dosyanın alacaklısı, borçlusu, davacısı veya müştekisi değiliz. Biz sadece vekiliz, müdafiyiz. Hiçbir vatandaşımızın düşmanı değiliz. Görevimizi yaparken can güvenliğimiz maalesef yok. Son zamanlarda birçok meslektaşımız bürosunda, adliyede, haciz mahallinde, evinin önünde saldırıya uğradı. En son olayda olduğu gibi özellikle icra dosyası olan ve haciz mahallinde bulunan meslektaşların maalesef can güvenliği yok. Bu konuda Adalet Bakanlığı, TBB ve Baroların işbirliği içinde bir yasal mevzuat üzerinde çalışmasını ve icra işlerinde kolluk kuvveti bulundurma zorunluluğu getirilmesini, İcra İflas Kanunu ve ilgili mevzuat gereği haciz işlemlerinin sadece icra memurları ve kolluk marifetiyle yapılmasını sağlayacak bir düzenlemenin yapılmasını istiyoruz. Aksi halde bu acı olay 2-3 gün konuşulacak, ta ki başka bir meslektaşımıza saldırı olana kadar unutulup gidecek. Kalıcı çözümlerin konuşulmasını ve hayata geçmesini talep ediyoruz."

CENAZE NAMAZI

Öte yandan, avukat Ersin Arslan'ın cenazesi Esenler Birlik Mahallesi Atışalanı Mimar Sinan Camiinde öğle namazının ardından defnedilmek üzere Sancaktepe Yenidoğan yeni mezarlığına götürüldü.