Bayrampaşa’nın değişen çehresi

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner, 2011 yılından bu yana 10'uncu yılını kutladığı Belediye Başkanlığı görevinde ilçede yapılmasına öncülük ettiği hizmetler hakkında bilgi verdi.

Göreve geldikten sonra vatandaşın sorunlarına yönelik etkin çalışmalarla kalıcı hizmetler üretmeyi başaran Aydıner, ilçedeki mevcut parkları yeniden projelendirerek hem yeşil alan miktarını artırdı hem de altlarına otopark inşa ederek trafiğin rahatlamasına olanak sağladı. 2011 yılında ilçedeki otopark sayısı bin 916 iken yapılan çalışmalarla otopark kapasitesi 7 bin 205'e yükseldi. 2024 yılına kadar ise otopark kapasitesinin ise 10 bine yükselterek ilçede trafiğe rahat bir nefes aldırılacağını belirtti.





Kişi başına düşen yeşil alan miktarında ise refüjler ve yeni yapılan parklar sayesinde artan nüfusa rağmen 10 yılda 4 metrekareden 5 metrekareye yükseltildi. Trafiğin ve yeşil alan miktarının şehrin karmaşasında önemli bir nokta olduğunu bilerek hareket ettiklerini ifade eden Aydıner, sosyal ve sportif faaliyetlerin yanında kentsel dönüşüm, otopark, yeşil alan, kamulaştırma, sosyal yardımlar, prestijli caddeler, kültür merkezleri, imar ve altyapı çalışmalarında marka projelerle 2023'e hazırlandıklarını belirtti. Aydıner ayrıca 2023 yılı vizyon hizmetlerinde millet bahçesi ve ilçeye dev meydan yapacaklarının müjdesini paylaştı.