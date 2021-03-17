CHP ve HDP’liler ‘PKK terör örgütüdür’ diyemedi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin meclis toplantısında, AK Partili Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ile HDP ve CHP'li meclis üyeleri arasında tartışma yaşandı. Başkan Gültak, "Buradan bir kez daha Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e ve tüm CHP'li ve HDP'li meclis üyelerine soruyoruz: PKK terör örgütü müdür, değil midir? Bu soruya Seçer'in bir yanıtı olacak mıdır? Dünyanın terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'ya 'terör örgütüdür' diyemiyorsunuz. Terör örgütünden korkuyorsunuz fakat burada, meclis çatısı altında olay çıkartıyorsunuz. Bu örgütü; Amerika, Avrupa hatta tüm dünya terör örgütü olarak kabul etti. Çıkın siz de bunu deklare edin" diye konuştu.