CHP’li belediyeler Enver Aysever’e çalışıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Gazeteci-Yazar Enver Aysever için 238 bin 500 liralık ihale yaptığını ortaya çıkaran SABAH yeni detaylara ulaştı. Aysever'in, Mersin Büyükşehir, Mudanya, Şişli gibi Türkiye'nin birçok CHP'li belediyesinde daha atölye çalışması ve söyleşi gerçekleştirdiği öğrenildi. Aysever'in, İstanbul'da Bakırköy, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Beşiktaş, Sarıyer, Maltepe ve Kartal ilçe belediyeleri ile Muğla Büyükşehir, Edirne Belediyesi, Tekirdağ'ın Muratlı Belediyesi, Kırklareli'nin Lüleburgaz Belediyesi, Muğla'nın Datça Belediyesi ve Çanakkale'nin Kepez Belediyesi'nde de birçok etkinliğe katıldığı bilgisine ulaşıldı.

Enver Aysever, Aralık 2016'da Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin "Mırıldandıklarım Haykırdıklarım" etkinliğine, Kasım 2016'da Edirne Belediyesi'nin kültür-sanat etkinliğine, Eylül 2017'de Lüleburgaz Belediyesi'nin "Çınaraltı Sohbetleri"ne, Haziran 2018'de Kepez Belediyesi'nin "Nereden Nereye" programına, Muratlı Belediyesi'nin imza programına ve Temmuz 2019'da Datça Belediyesi'nin söyleşi programına katıldı.



ENVER AYSEVER'E EKREM İMAMOĞLU DA KIYAK GEÇTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu 2015'te Enver Aysever'i eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica ile ortak programa davet ettiği öğrenildi. "Mujica'ya Aykırı Sorular" adlı programa İmamoğlu da katıldı.

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