Diyarbakır Anneleri’nin hikâyesi film oluyor

Terör örgütü PKK tarafından kandırılmış, zorla dağa götürülmüş veya örgütten kaçmak isteyen gençlerin annelerinin başlattığı direnişin öyküsü beyazperdeye aktarılıyor. Bir buçuk yıldır süren direnişleriyle Türkiye gündemine damgasını vuran ve terör örgütü PKK'da büyük paniğe yol açan 'Diyarbakır Anneleri'nin hikâyesi, aralarında yabancı oyuncuların da bulunduğu güçlü bir kadroyla sinema filmi olacak.

YÖNETMENLİĞİNİ SADULLAH ŞENTÜRK YAPACAK

Yönetmenliğini; Kurtlar Vadisi Pusu, Kurtlar Vadisi Gladyo ve Kurtlar Vadisi Terör gibi sinema filmlerini ve son olarak Âkif adlı filmi çeken Sadullah Şentürk'ün üstleneceği filmin yapımcıları ise Gürsel Eker ve Yaşar Tanrıverdi.

Lider Film şirketinin yapımcılığını üstlendiği film için Sadullah Şentürk'le sözleşme imzalanarak ilk adım atıldı. Senaryonun yazımına da başlandı. Aksiyon/drama türü olacak filmde çocuğunu terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak isteyen yabancı uyruklu bir anne ile bir Türk babanın hikâyesi, insani yönüyle işlenecek.

YABANCI OYUNCULARLA DA GÖRÜŞÜLECEK

Evladını terör örgütüne kaptırmış annelerin öyküsünün Türkiye'nin yanı sıra yabancı kamuoyunca da tüm yönleriyle bilinmesi için projenin, uluslararası ve büyük çaplı olarak planlandığı belirtildi. Bu amaçla aralarında ünlü Hollywood oyuncularının da bulunduğu yabancı oyuncularla menajerleri üzerinden temasa geçildiği öğrenildi.