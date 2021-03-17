Diyarbakır’dan Almanya’ya evlat nöbeti desteği!

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için eylem yapan aileler, Almanya'da kızı için bir yıldır başbakanlık önünde evlat nöbetini sürdüren anne Maide Töremiş ile görüntülü olarak görüşüp destek verdi.

Terör örgütü tarafından kaçırılan ya da kandırılarak dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır, Van, Şırnak ve Hakkâri'de HDP önünde eylemleri devam ediyor. 1,5 yıldan fazladır Diyarbakır'da eylem yapan anneler, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Nilüfer için Almanya'da eylemini sürdüren Maide Töremiş'e destek verdi.

Diyarbakır anneleri, Maide Töremiş ile telefonla görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Oğlu Özkan için evlat nöbetini sürdüren baba Süleyman Aydın, görüntülü görüştüğü Maide Töremiş'e yanında olduklarını söyledi. Maide Töremiş ise, annelerin eylemiyle terör örgütü PKK'nın kaybedeceğini ve sonun yakının olduğunu söyledi. Diyarbakır anneleri ile Maide annenin görüntülü görüşmesi sırasında Vatan Partisi Avrupa Öncü Kadın Temsilciliği tarafından "yılın en cesur kadını" ödülüne layık görülen Maide Töremiş'e eylem esnasında plaket verildi. Plaketi alan Maide Töremiş, "Bu benim annelik cesaretim" karşılığını verdi.

"KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER'E DE ROL VERSİNLER"



Terör örgütü PKK tarafından kandırılan ve zorla dağa kaçırılan çocukları için evlat nöbeti tutan ailelerin başlattığı eylem, beyazperdeye taşınıyor. Aileler, dramlarını perdeye aktarmak için düğmeye basan Sadullah Şentürk ve ekibine teşekkür ederek, çok mutlu olduklarını söylediler. Ailelerden Süleyman Aydın: "Burada hepimizin bir dramı var, gözyaşı var. Bizim yaşadıklarımızı görüp hikâyelerimizin beyaz perdeye aktarılması memnuniyet vericidir. Diğer yapımcılardan da aynı duyarlılığı göstermelerini istiyoruz. Yapımcılara buradan bir çağrım olacak, filmde annelere duyarsız kalan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ parti lideri Meral Akşener'e de bir rol verilsin" ifadelerini kullandı. Annelerden Fatma Akkuş ise, "Bu çadırda 1,5 yıldır çocuklarımız için gözyaşı döküyoruz. Bizi görüp böyle bir film yapmaları anneleri duygulandırmıştır. Annelerin dramını anlatan bu film, bizi hale görmeyenlere bir ders olacağına inanıyorum" dedi. Annelerden Süheyla Demir de, "Annelerin hikâyesi anlatan filmi merakla bekliyorum. Buraya gelmeyen Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener ile diğerleri artık televizyondan bizi izlerler" dedi. Annelerden Solmaz Öğünç de, "Diyarbakır anneleri aylardır HDP önünde çocukları için ağlıyor. Biz sadece çocuklarımızı istiyoruz. Onlara kavuşmak tek amacımızdır. Bu çadırda çok zor günler geçiyoruz. Herkes bizim hikâyemizi dinledi. Yaşadıklarımızı film yapanlara başarılar diyoruz. Bizi görmeyen, annelerin acısına ortak olmayan siyasiler ders olsun" diye konuştu.