Eyüpsultan Robot Okulu öğrencisi Mustafa Şen, Türkiye 1’si oldu

Mustafa, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, GARAJ Kuluçka Merkezi, Dijital Çağ Atölyesi, SAMM Teknoloji ve ArfBot.com çözüm ortaklığında düzenlenen Microsoft MakeCode Arcade ile Arfbot Oyun Kodlama Yarışması'nda 8-10 yaş kategorisinde Türkiye birincisi oldu.



Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'i ziyaret eden Bilişim Akademi Nişanca Robot Okulu öğrencisi Mustafa Şen'i, Başkan Deniz Köken'de başarısından dolayı tebrik etti.



"GENÇ BEYİNLER İÇİN YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDİYOR"



Endüstri 4.0 yazılım çağında olduklarını, bu çağa Mustafa gibi genç yeteneklerle girilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Deniz Köken, "Biz üç endüstri çağını kaçırdık. Bu dönem beyin ve doğru eğitim ağırlıklı bir dünyada yaşıyoruz. İnşallah bu süreçte Mustafa gibi genç beyinlerin sayısı çoğalır ve Türkiye bu işten ileride bir şeyler çıkartır. Çocuklarla teknolojiyi buluşturmamız, onlar için gerekli ortamları hazırlamamız lazım. Bu konuda yatırımlarımız devam edecek inşallah.



"MATEMATİK EVİ'Nİ NİSAN'DA AÇIYORUZ"



Aynı zamanda matematiği seven bir yapı oluşturmak için Kemerbugaz'da Matematik Evi'ni açıyoruz. Kısmetse 23 Nisan'da açmayı planlıyoruz. Bu yaştaki çocukların oyunla matematiğin içine girmesi, rakamlarla dans etmesi lazım. Maalesef çocuklara yıllarca kaç test çözdün diye sorduk, ne ürettin ne öğrendin kavramlarını tekrar başa sarmamız lazım" açıklamasını yaptı.



Başkan Deniz Köken, sohbet sonrası Mustafa Şen ve ailesiyle hatıra fotoğrafı çektirip, yarışmada kazandığı yeni nesil notebook'u takdim etti.



"BİLİM İNSANI OLMAK İSTİYORUM"



Güvenli internet temalı oyunu ile 1000 kişi arasından, finalde 92.75 puan alarak 1. olma başarısını gösteren Mustafa Şen, 3. sınıfta yazılımla tanışmış. Kodlama ve akıl oyunları eğitim aldığını söyleyen genç yetenek ileride yazılım üzerine bir şeyler yapıp bilim insanı olmak istediğini söyledi.