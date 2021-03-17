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Giriş Tarihi: 17.3.2021 17:06

Göksu’dan öldürülen avukat için taziye mesajı

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Göksu’dan öldürülen avukat için taziye mesajı

’de icra memurlarıyla beraber haciz işlemleri için gittiği evin sahibi tarafından ateş edilerek öldürülen avukat ’de kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Esenler Belediye Başkanı Göksu taziye mesajı yayımladı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dün haciz memurlarıyla birlikte icra işlemleri için gittiği adreste ev sahibi Y.Y. tarafından silahla vurularak öldürülen Avukat Ersin Arslan, son yolculuğuna uğurlandı. Genç avukatın cenazesi önce Esenler 'de bulunan baba evine getirildi.

Genç avukat için burada helallik alındı. Bu sırada avukatın babası Bahri Arslan, annesi Gülver Arslan ve evlilik hazırlıkları yaptığı nişanlısı Ayşe Gül gözyaşlarına boğuldu. Alınan helalliğin ardından Arslan'ın cenazesi Esenler Mimar Sinan Camii'ne getirildi. Avukat Arslan'ın cenazesine Türkiye Barolar Başkanı Metin Feyzioğlu, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, meslektaşları ve çok sayıda yakını katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ersin Arslan'ın cenazesi defnedilmek üzere Yenidoğan mezarlığına götürüldü.

Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, "Görevini ifa ederken uğradığı silahlı saldırıyla aramızdan ayrılarak Rahmet-i Rahman'a kavuşan Avukat Ersin Arslan kardeşimizi Hakk'a uğurladık Rabbim acılı ailesine sabırlar versin. Ersin kardeşimizin mekanı cennet olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

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Göksu’dan öldürülen avukat için taziye mesajı
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