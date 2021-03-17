İletişim Başkanlığı 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni dijital gösterimle anlatacak

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dijital gösterim, Çanakkale destanını ve bu destanı yazan kahramanları anmak, tarihi bilincini yeni nesillere aktarmak maksadıyla "360 Kültür Sanat" kapsamında gerçekleştirilecek.

Başkanlık tarafından yeni iletişim araçları, hologram ve özel projeksiyon teknolojileri kullanılarak sunulacak gösterimde, Çanakkale Deniz Savaşı'nda ecdadın iman ve bağımsızlık uğrunda yedi düvelle mücadele edip 18 Mart 1915'te galibiyetle taçlandırdığı Çanakkale Zaferi, dönem fotoğrafları ve kahramanlık hatıralarıyla anlatılacak.

Sergide, çeşitli fotoğraf ve arşiv görüntüleriyle zenginleştirilen 3 boyutlu hologram filmler kullanılacak. Çanakkale Savaşları sırasında cephede çekilen fotoğraflar, hikayeleri ve kahramanları video mapping tekniğiyle sunulacak.

Marmaray'ın Yenikapı İstasyonu'ndaki gösterimin resmi açılışı, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde düzenlenecek bir dizi program kapsamında 18 Mart'ta saat 11.00'de yapılacak.

Dijital sergi 31 Mart'a kadar 11.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gerekli tedbirlerin alınacağı sergide, girişlerde ateş ölçümü yapılarak misafirlerin maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması sağlanacak.

18 Mart Çanakkale Zaferi Dijital Gösterimi, pazar günleri kapalı olacak.