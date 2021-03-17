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Giriş Tarihi: 17.3.2021 15:58 Son Güncelleme: 17.3.2021 16:05

İletişim Başkanlığı'ndan ’ne anlamlı gösterim

Şerif Can Şerif Can
İletişim Başkanlığı'ndan Çanakkale Zaferi’ne anlamlı gösterim

, 18 Mart 'nin 106'ncı yıl dönümünde yarın Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda ' Dijital Gösterimi' düzenleyecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde Çanakkale destanını ve bu destanı yazan kahramanlarımızı anmak ve tarihi bilinci yeni nesillere aktarmak maksadıyla "360 Kültür Sanat" kapsamında 18 Mart Çanakkale Zaferi Dijital Gösterimi düzenliyor. Başkanlık tarafından yeni iletişim araçları, hologram ve özel projeksiyon teknolojileri kullanılarak sunulan gösterimde, Çanakkale Deniz Savaşı'nda ecdadımızın iman ve bağımsızlık uğrunda yedi düvelle mücadele edip 18 Mart 1915'te galibiyetle taçlandırdığı Çanakkale Zaferi, dönem fotoğrafları ve kahramanlık hatıralarıyla anlatılıyor.

İZLEYENLERİ BÜYÜLEYECEK

Sergide, 18 Mart Çanakkale Zaferi, çeşitli fotoğraf ve arşiv görüntüleriyle zenginleştirilen üç boyutlu hologram filmlerle anlatılıyor. Çanakkale Savaşları sırasında cephede çekilen fotoğraflar, hikayeleri ve kahramanları video mapping tekniği ile sunuluyor.

ÜCRETSİZ GÖSTERİM

Marmaray Yenikapı İstasyonu'ndaki 18 Mart Çanakkale Zaferi Dijital Gösterimi'nin resmi açılışı, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde düzenlenecek bir dizi program kapsamında 18 Mart 2021 tarihinde saat 11.00'da gerçekleşecek. Dijital sergi 31 Mart 2021 tarihine kadar 11:00-19:00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

ÖNLEMLER ALINDI

Kovid-19 salgınına karşı gerekli tedbirlerin alındığı sergide, girişlerde ateş ölçümü yapılarak, misafirlerin maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması sağlanacak. 18 Mart Çanakkale Zaferi Dijital Gösterimi Pazar günleri kapalı olacak.

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İletişim Başkanlığı'ndan Çanakkale Zaferi’ne anlamlı gösterim
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