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Giriş Tarihi: 17.3.2021 13:26

’le aranan şüpheli ’de yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Interpol’le aranan şüpheli Şişli’de yakalandı

İnterpol tarafından aranması bulunan dolandırıcılık şüphelisi 42 yaşındaki İranlı Farzad Foroozanmehr Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince ’de yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin ve İran’da dolandırıcılık olaylarına karıştığı öne sürüldü.

2018 yılında Azerbaycan ve İran'da çeşitli dolandırıcılık olaylarına karıştığı tespit edilen İranlı Farzad Foroozzanmehr hakkında İnterpol tarafından arama kararı çıkarıldı. Arama kararını çıkarılmasının ardından tüm dünya da İnterpol ile aranmaya başlandı. Azerbaycan polisi geçtiğimiz aylarda şüphelinin Türkiye'de olabileceğine yönelik istihbarat aldıklarını bildirip Türk polisi ile irtibata geçti.

Konuyla ilgili Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince bir aylık çalışmanın ardından şüphelinin Şişli'de bir ev kiraladığı ve ailesiyle birlikte orada yaşadığı tespit edildi. Aranan Şahıslar polisi evi takibe aldı. Bugün sabah saatlerinde evde çıkan kişinin İnterpol'ün aradığı Foroozanmehr olduğu belirlendi. Şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli Foroozanmehr, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Foroozanmehr'in İran ve Azerbaycan'da birçok inşaat işi yaptığı, bu sırada bazı kişileri dolandırcığı iler sürüldü. Şüpheli Foroozanmehr'in, "O ilkelerde çok inşaat işi yaptım ben kimseyi dolandırmadım, sadece kandırıldım. Benim tüm bunlarla sözleşmem var" dediği ileri sürüldü.

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Interpol’le aranan şüpheli Şişli’de yakalandı
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