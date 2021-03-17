Interpol’le aranan şüpheli Şişli’de yakalandı

2018 yılında Azerbaycan ve İran'da çeşitli dolandırıcılık olaylarına karıştığı tespit edilen İranlı Farzad Foroozzanmehr hakkında İnterpol tarafından arama kararı çıkarıldı. Arama kararını çıkarılmasının ardından tüm dünya da İnterpol ile aranmaya başlandı. Azerbaycan polisi geçtiğimiz aylarda şüphelinin Türkiye'de olabileceğine yönelik istihbarat aldıklarını bildirip Türk polisi ile irtibata geçti.



Konuyla ilgili Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince bir aylık çalışmanın ardından şüphelinin Şişli'de bir ev kiraladığı ve ailesiyle birlikte orada yaşadığı tespit edildi. Aranan Şahıslar polisi evi takibe aldı. Bugün sabah saatlerinde evde çıkan kişinin İnterpol'ün aradığı Foroozanmehr olduğu belirlendi. Şüpheli gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şüpheli Foroozanmehr, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Foroozanmehr'in İran ve Azerbaycan'da birçok inşaat işi yaptığı, bu sırada bazı kişileri dolandırcığı iler sürüldü. Şüpheli Foroozanmehr'in, "O ilkelerde çok inşaat işi yaptım ben kimseyi dolandırmadım, sadece kandırıldım. Benim tüm bunlarla sözleşmem var" dediği ileri sürüldü.