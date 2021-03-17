“İstanbul’da riski 5 yılda ortadan kaldırabiliriz”

Çevreve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TBMM Depremlere Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu'nda yaptığı sunum sonrasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Kurum, İstanbul başta olmak üzere depreme yönelik çalışmalar hakkında şu bilgileri paylaştı:İstanbul depremini her yönü ile çalışıyoruz. İstanbul'umuzda riskli 1.5 milyon konut var. Bunlardan da 300 binini çok acil bir şekilde, el birliğiyle dönüştürmemiz gerekiyor. Depremde 17 ilçe tsunami tehdidi altında olacak. Ancak 5 yıl sıkı çalışır ve binaları dönüştürürsek riski büyük oranda ortadan kaldırmış olacağız.Her yıl 300 bin olmak üzere acil dönüşmesi gereken 1.5 milyon konutu 5 yıl içinde bitireceğiz. Kentsel dönüşüm kapsamında bugüne kadar 16.5 milyar lira kaynak kullandık. 2.5 milyon konutu vatandaşlarımıza teslim ettik. Geliştirdiğimiz yeni finansman modelleriyle vatandaşlarımızın kentsel dönüşümde maliyetlerini azaltıyoruz.